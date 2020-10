Foi anunciado esta quinta-feira, dia 8, que David Foster espera o 6.º filho, o primeiro em comum com Katharine McPhee, com quem casou o ano passado. Uma notícia que Meghan Markle e o príncipe Harry souberam com antecedência e que os deixou radiantes.

Meghan é amiga de longa data de Katharine, pelo que quis celebrar pessoalmente a boa nova. Como tal, os dois casais saíram para jantar esta quarta-feira, quando a notícia ainda era segredo.

De acordo com a revista Hello, o encontro aconteceu no restaurante Lucky's Steakhouse, em Montecito, Califórnia.

