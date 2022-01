Meghan Markle e Harry forma notícia na passada semana por terem criado 11 novas empresas no paraíso fiscal de Delaware. Tendo agora sido revelados novos detalhes sobre algumas delas.

Mais de metade destas empresas estão relacionadas com o negócio do "entretenimento", tendo sido registadas pelo advogado Richard Genow e pelo gerente de negócios Andrew Meyer. Ambos trabalham com Meghan desde a época em que esta era atriz.

De acordo com o Telegraph, uma destas empresas chama-se Cloverdale Inc., em homenagem à rua na qual a duquesa de Sussex cresceu com sua mãe, Doria Ragland, em Los Angeles, enquanto outra é a Riversoul Productions Inc.. Estas foram as duas últimas empresas a serem registadas e estão ambas relacionadas com a indústria do "entretenimento".

O casal tem ainda a Archewell Productions, responsável por uma produção televisiva de Harry e Meghan para a Netflix, e a Archewell Audio, que deverá produzir episódios de podcast para o Spotify.

O resto do império de negócios do casal inclui duas editoras, Peca Publishing - que tem os direitos do livro infantil de Meghan, 'The Bench' -, e Orinoco Publishing, que deverá ser responsável pela próxima autobiografia de Harry.

Há também a fundação de caridade do casal, Archewell, e três empresas de investimento, Nemawashi Holdings, Baobab Holdings e RPV Holdings.

A maioria das empresas foi registrada a 16 de julho do ano passado, de acordo com registros públicos analisados na Califórnia e Delaware.

Importar referir que é comum nos EUA os empresários criarem várias empresas com nomes diferentes, os gestores de negócios apontam esta medida como forma de evita que o possível fracasso de uma empresa acabe por impactar os restantes.

Leia Também: Afinal, Harry e Meghan Markle não vão deixar mansão na Califórnia