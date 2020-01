Kate Middleton celebrou 38 primaveras esta quinta-feira, dia 9 de janeiro, e a data foi assinalada nas redes sociais como forma de agradecimento pelo carinho recebido.

Uma fotografia da duquesa de Cambridge nos jardins da casa real mostram-na na sua faceta mais descontraída, vestida com calças de ganga e uma camisola de malha.

Um registo que não deixou de prender a atenção dos cunhados, Meghan Markle e príncipe Harry.

Acabados de anunciar que se vão afastar do núcleo sénior da família real britânica, tornando-se "financeiramente independentes", os duques de Sussex contrariaram os rumores de tensão com William e Kate e deixaram a sua mensagem de parabéns, palavras que foram ainda rematadas com um coração vermelho.

