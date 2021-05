Meghan Markle participou este fim de semana no evento 'Global Citizen's VAX Live: The Concert to Reunite the World' e discursou publicamente através de um vídeo, no qual falou da segunda gravidez.

Como seria de esperar, todos os olhos estiveram postos na mulher do príncipe Harry e o seu visual não passou despercebido.

A duquesa de Sussex apareceu deslumbrante com um vestido estilo camiseiro em vermelho, com padrão floral, que a imprensa internacional apurou ser da marca Carolina Herrera.

Pelas redes sociais, os fãs de Meghan Markle mostraram-se encantados com a escolha do modelito. Também aprova?

