O príncipe Harry já se encontra no Reino Unido, lugar onde teve uma longa reunião com a rainha Isabel II, de forma a esclarecer todos os pormenores relacionados com o seu afastamento da realeza. A mulher do príncipe, Meghan Markle, também deverá viajar até ao país, mas sem o filho, o pequeno Archie.

A imprensa internacional dá conta que a duquesa de Sussex optou por deixar o menino aos cuidados de uma grande amiga do Canadá, Jessica Mulroney.

Segundo consta, quem não terá gostado muito da ideia foi a rainha, uma vez que queria ver o bisneto.

Outro dos aspetos evidenciados pela imprensa internacional é que com esta decisão os custos com a segurança deverão duplicar, uma vez que o menino precisa de proteção acrescida.