Um profissional que trabalha na indústria da representação fez uma série de revelações acerca de Meghan Markle em exclusivo ao jornal Daily Mail. Este abordou o comportamento da duquesa antes de conhecer Harry referindo que, ironicamente, esta já era conhecida como "princesa" por causa do seu 'comportamento de diva'.

O cameraman explica que a ex-atriz tinha uma série de regras que tinham de ser cumpridas, sendo que uma delas era que os seus pés nunca fossem filmados.

Mas as revelações não se ficaram por aqui.

Markle também queria que fosse disponibilizado champanhe durante as gravações, agindo como se fosse uma grande estrela. "Ela era muito difícil de lidar e rude. Era difícil e mandona", fez saber o entrevistado.

O profissional, que preferiu manter-se anónimo porque continua na indústria, disse que quando trabalhou com Meghan num projeto, esta já tinha uma reputação negativa.

"As pessoas disseram-me, 'prepara-te porque ela é exigente'. Costumavam chamá-la de 'princesa'", confessou. "Quando a vi, logo no momento em que ela chegou, nem sabia quem ela era e já agia como se fosse uma diva. Era a atitude, como falava com as pessoas, as regras. [...] Era como se estivesse a chegar uma grande diva, que não queria que as pessoas a vissem, como se estivesses a andar na rua e quisesses escapar aos paparazzi", notou.

"Era como se fosse uma caricatura de alguém a fingir ser uma estrela, porque uma estrela a sério, a não ser que esteja a ter um mau dia, vai agir naturalmente e ser generosa com todos os presentes", fez saber.

"Era muito fácil de se filmar. Assim que se dizia 'ação', ela sabia como fazer o seu trabalho. Assim que a câmara parava, já não era a pessoa mais amigável. [...] Tinhas de pedir permissão para gravar tudo. É ela que manda. Parece que estás a pisar ovos", notou.

"Não acho que ela mereça toda esta atenção. Não fiquei impressionado com ela e fiquei surpreso por ela tê-lo conquistado [o príncipe Harry]. Era conhecida por ser insegura e mimada", completou.

O entrevistado referiu que hoje não aceitaria trabalhar novamente com Meghan Markle, tendo esperança, no entanto, que esta tenha mudado a sua atitude após entrar para a realeza.

Leia Também: Kate ficou "horrorizada" quando Meghan gritou com empregado de palácio