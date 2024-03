Foi quando marcou presença no podcast 'Call Her Daddy' de Alexandra Cooper que Megan Fox foi questionada sobre a sua relação com Machine Gun Kelly.

Apesar de não ter sido clara quanto ao estado atual do romance, a atriz não deixou de confirmar que terminou o noivado com Machine Gun Kelly a dada altura.

O casal, recorde-se, começou a namorar em 2020 e ficou noivo em 2022. Um ano depois, começaram a circular especulações de que estariam separados.

"Sinto que todas as pessoas têm esta opinião sobre vocês. Ficaste noiva, depois acho que o noivado foi cancelado, e não sabemos o que é que está a acontecer agora. Como é que descreverias a tua relação com MGK?", questionou Alexandra Cooper.

"Acho que o que aprendi com esta relação é que não é para consumo público, por isso, a partir de agora, não tenho mais comentários a fazer sobre o estado atual da relação", respondeu Megan Fox, afirmando que vai ter sempre uma "ligação" com o músico.

"Não importa o que aconteça. [...] Estarei sempre ligada a ele de alguma forma", disse, não deixando de confirmar as especulações de que o noivado com o músico terminou.

Leia Também: 12 famosas que adoram looks transparentes para noites de gala

Leia Também: Machine Gun Kelly fala sobre aborto que Megan Fox sofreu