Há muito tempo que as figuras públicas deixaram de ver as noites de gala como eventos formais que pedem seriedade nos visuais. Cada vez mais são as estrelas que apostam em ousadia nas passadeiras vermelhas dos grandes eventos com destaque mundial e a transparência começa a ser um elemento recorrente.

Ainda no passado mês de fevereiro, Dakota Johnson provou que transparência também pode ser sinónimo de elegância. Para a apresentação do filme 'Madame Web' em Los Angeles, nos Estados Unidos da América, a companheira do cantor Chris Martin escolheu um vestido rendado que, para além do decote acentuado, mostrava também o um body de cor clara.

Nos Grammy, igualmente em fevereiro, Tyla, Miley Cyrus e Doja Cat também foram arrojadas e levaram looks transparentes, o que aconteceu com outras caras bem conhecidas anteriormente, tais como Kendall Jenner, Hailey Bieber, Zendaya e Chrissy Teigen.

Percorra a galeria para ver 12 famosas que adoram um bom look transparente e que o usam sem qualquer vulgaridade.

