Com a esposa doente no hospital, José Castelo Branco dá que falar na imprensa cor de rosa. O famoso socialite viu-se associado a um rumor que dá conta de que estaria com medo de cair na miséria após a morte da companheira.

Indignado com o que foi dito a seu respeito, Castelo Branco usou as redes sociais para reagir.

O socialite afirma que tais notícias revelam "maldade, inveja e ignorância" e ainda que se sente "difamado, condenado e mesmo guilhotinado por estar casado com a Lady Betty Grafstein desde 1996".

Betty Grafstein tinha 68 anos quando quis casar-se com José Castelo Branco. Por ter casado com uma mulher bastante mais velha, Castelo Branco não tem direito a herança. Perante a lei, o casal tem de assumir um regime de separação de bens sempre que um dos conjugues tem mais de 60 anos.

Atualmente, José Castelo Branco diz ter 60 anos e Betty Grafstein já chegou aos 94.

