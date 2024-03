Halle Berry revelou a forma insólita como descobriu que tinha entrado em perimenopausa.

Tal aconteceu durante a conferência 'A Day of Unreasonable Conversation', encontro no qual esteve à conversa com a primeira-dama dos Estados Unidos, Jill Biden.

A atriz, de 57 anos, contou que soube que estava em perimenopausa depois do médico ter falhado o seu diagnóstico e pensar que eram... herpes.

"Em primeiro lugar, o meu ego tinha-me dito que eu ia pular essa fase", começou por descrever. "Estou em ótima forma. Sou saudável. Consigo tomar sozinha a insulina e controlar os meus diabetes desde os meus 20 anos. Isto levou-me a pensar que iria lidar bem com a menopausa. Estava tão mal informada sobre isso na altura", reconhece.

Na altura, Berry - que tinha 54 anos - conheceu o "homem dos seus sonhos" quando começou a namorar com o músico Van Hunt. Partilhando detalhes sobre a sua vida sexual, a artista revelou que tinha dores intensas durante as relações sexuais, motivo que a levou a ir ao médico.

"Ele disse, 'tens o pior caso de herpes que alguma vez vi. E eu, 'herpes? Eu não tenho herpes'", relata.

Berry confrontou o companheiro sobre o assunto e ambos testaram negativo para doenças sexualmente transmissíveis.

"Percebi que era um sintoma da perimenopausa. O meu médico não tinha conhecimento e não me preparou. Foi quando eu percebi: 'oh, meus Deus, tenho de usar a minha plataforma. Tenho de usar tudo o que tenho para começar a marcar a diferença na vida de outras mulheres'", lembra.

