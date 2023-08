A família real holandesa já retomou a agenda oficial. Depois de um mês de férias na mansão que têm na ilha grega de Spetses, os reis Guilherme e Máxima e as duas filhas mais velhas, as princesas Amalia e Alexia, já regressaram à Holanda e apareceram publicamente pela primeira vez desde o regresso num evento este domingo, dia 27 de agosto.

A família esteve presente no GP de Fórmula 1 que decorreu no circuito de Zandvoort, perto de Amesterdão.

Tal como se pode ver pelas fotografias, os reis e as filhas desfrutaram da prova na primeira fila, posicionando-se na linha de partida minutos antes do início da corrida, tendo ainda conversado com os pilotos e as suas equipas nas boxes.

Para a ocasião todos usaram visuais descontraídos e tanto a rainha como as filhas mostraram outfits perfeitos para a próxima estação.

Máxima surgiu com um look ‘casual’ do qual se destacava um jumpsuit da Max Mara. A peça tinha mangas compridas e era confecionada em tecido acetinado. Sobre o macacão, a rainha usou um casaco de couro cor camel, da Massimo Dutti, uma peça que tem um custo de 199 euros.

Já a princesa Amalia usou um look discreto, composto por uma blusa estampada, calças de ganga flare e casaco comprimido em tom camel, enquanto a irmã elegeu um visual totalmente em ganga, com calças e casaco da mesma cor.

De recordar que a filha mais nova dos reis, a princesa Ariane, não esteve presente porque se encontra atualmente a estudar em Itália no United World College Adriatic.

