Depois da princesa Alexia ter estudado nos dois últimos anos no United World College no País de Gales, onde concluiu o ensino secundário antes deste verão, é a vez da sua irmã mais nova, a princesa Ariane, lhe seguir os passos mas num país diferente.

A filha mais nova dos reis da Holanda também vai estudar num dos United World College (Colégios do Mundo Unido), mas não no do País de Gales, como aconteceu com a irmã, a princesa Leonor de Espanha e a princesa Elisabeth da Bélgica.

Ariane ingressou no United World College of the Adriatic, em Itália, onde permanecerá nos dois próximos anos letivos.

A Casa Real publicou ao início da tarde desta sexta-feira, dia 25, uma fotografia da princesa na entrada da instituição de ensino, na qual Ariane, de 16 anos, aparece sorridente, vestindo um top de riscas horizontais pretas e brancas e calças largas.

"Chegou a Itália! A princesa Ariane começa o ano no United World College Adriatic. Aqui ela continuará os seus estudos. Durante o ano letivo passado, a princesa estudou no Christelijk Gymnasium Sorghvliet, em Haia", refere o comunicado que acompanha a fotografia.

De recordar que além de Alexia e Ariane, os reis da Holanda são ainda pais da princesa Amalia, a herdeira do trono.

