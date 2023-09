Esta quinta-feira, 7 de setembro, Matilde Breyner e Tiago Felizardo celebram uma ocasião particularmente especial. O casal deu o nó há quatro anos, data que a artista destacou na sua página de Instagram.

"Quatro anos de casados e tantos rolos por revelar ainda… I can’t wait to make all our dreams come true [mal posso esperar para realizar todos os nossos sonhos]", escreveu na legenda da publicação.

Recorde-se que Matilde está grávida pela segunda vez.

A primeira gestação aconteceu no ano passado, contudo, teve de ser interrompida aos seis meses, uma vez que não era viável. "É com o coração desfeito e muitas lágrimas nos olhos que escrevemos estas palavras para vos dizer que a nossa gravidez não evoluiu. A nossa filha Zoe é agora uma estrela no céu. Agradecemos todo o carinho e apoio e pedimos que respeitem este momento de dor em que o nosso mundo está virado ao contrário", revelou o casal à época.

Agora, Matilde e Tiago preparam-se para dar as boas-vindas a outra menina.

Na galeria poderá ver as românticas imagens partilhadas pela artista a propósito da data.

