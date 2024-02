Mary da Dinamarca presidiu esta quinta-feira, dia 29 de fevereiro, a um ato solidário muito especial. Pelas 17h (hora local), esteve num evento no âmbito do Dia das Doenças Raras, um compromisso no qual surpreendeu pela escolha do visual.

Para esta ocasião, a rainha da Dinamarca optou por uma camisa cor de vinho, de mangas compridas e gola subida, que completou com uma saia cinzenta clara de comprimento midi, ligeiramente plissada e botas altas da mesma cor.

Onde está então o fator diferenciador? Apesar das baixas temperaturas que se fazem sentir em Copenhaga, Mary prescindiu de um casaco e substituiu a peça por um poncho, também em cinzento, uma escolha muito elegante mas pouco comum entre a realeza.

Veja as fotografias da rainha Mary na galeria.

