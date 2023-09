Marta Melro destacou na sua página de Instagram e Facebook algumas imagens de um passeio com a filha Aurora, tendo visto a filha a repetir momentos que a própria atriz viveu na sua infância.

"Da idade dela os meus pais passeavam comigo na praça da Batalha e eu era fascinada pelas pombinhas e corria corria atrás delas, de tal maneira que não queria que ninguém me desse a mão ou me fizesse andar mais devagar. Foi assim que parti os meus dentes da frente", lembrou.

"Ontem ela descobriu as pombinhas e sendo filha de quem é, sacudiu as mãos de quem a tentasse agarrar e só queria correr atrás delas. Passaria o dia todo nisso, teve de ser trazida em braços depois de muito correr, com a desilusão estampada na carinha", contou de seguida.

"A mãe promete que há infinitos passarinhos para veres voar", escreveu, por fim, a mamã.

De recordar que a menina, de um ano, é fruto da relação terminada de Marta Melro com Paulo Vintém.

