Marta Melro voltou a presentear os seguidores com mais um carinhoso vídeo da filha, Aurora, que nasceu em agosto.

"Eu depois do meu primeiro copo [biberão]", escreveu a mamã 'babada' no início do vídeo. "Eu depois do meu último copo [biberão]", disse no final com imagens da bebé cheia de leite na boca.

Na caixa de comentários são muitas as reações. "Que amor, linda princesa", "que coisinha mais linda" ou "que riqueza", são algumas das mensagens que recebeu.

