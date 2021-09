Marta Melro partilhou com os seus seguidores, através da stories do Instagram, o dia em que ficou muito desiludida com o trabalho de um maquilhador que contratou para a preparar para uma festa.

"Isto apareceu nas memórias do meu telemóvel e tive de partilhar. Quem nunca agarrou numa imagem na net como referência para uma maquilhagem/penteado? Pois este foi o dia em que levei esta imagem a um 'grande' maquilhador. Era para uma festa. A imagem seguinte mostra com saí", começa por explicar.



© Instagram - Marta Melro

"Isto foi a foto que tirei depois! A única que consegui porque estava em brasa! Ao vivo estava pior ainda, acreditem! Acontece a todos", nota.



© Instagram - Marta Melro

"Eu que levo sempre comigo make up, naquele dia tinha o básico dos básicos. Não me correu mal o desenrasque no final de contas", disse, por fim.



© Instagram - Marta Melro



© Instagram - Marta Melro

