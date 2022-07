As redes sociais fizeram com que a comunicação com algumas cara conhecidas que admiramos se tornasse mais fácil. E essa é a razão para que os famosos sejam abordados todos os dias com várias mensagens que chegam, muitas vezes, por parte dos fãs.

No entanto, no caso de Marta Melro, nem todos os internautas recebem a sua resposta e a razão é simples: a falta de "um gesto simples de educação".

"Faço um esforço com todo o carinho para ir respondendo ao máximo de mensagens que consigo quando tenho um pouquinho mais de tempo. No entanto, garanto que mesmo que veja, não respondo a mensagens de pessoas que não se esforçam sequer com um gesto simples de educação do tipo: Bom dia! Boa tarde! Olá! Serve para as redes sociais e para a vida", começou por dizer aos seguidores esta terça-feira, 26 de julho.

"Um sorriso e um bom dia são grátis e fazem toda a diferença. Portanto, se me enviaste, por exemplo, uma mensagem a dizer: 'De onde é o candeeiro? Não respondes?' Não, não vou responder", escreveu, por fim.



© Instagram

Numa outra publicação, destacou que acabou por receber muitas carinhosas manifestações após o desabafo: "Após o último story, agradeço a enxurrada de mensagens carinhosas de bom dia, boa tarde e boa noite que recebi. Tenho a caixa de mensagens, pior do que a hora de ponta na segunda circular. Com muita pena não conseguirei responder, mas fica aqui um beijinho para todos que além de educados, têm sentido de humor".

© Instagram

De recordar que Marta Melro está prestes a ser mãe pela primeira vez, da pequena Aurora, fruto da relação com Paulo Vintém.

