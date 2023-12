Marta Faial usou as redes sociais ao final da noite desta quarta-feira, dia 27 de dezembro, para fazer uma partilha muito especial.

A atriz publicou fotografias com o companheiro, Gonçalo Câmara Pereira, e as duas filhas gémeas, as pequenas Maria Inês e Maria Beatriz, de quase dois anos e meio, captadas este Natal, assim como dos dois gatinhos da família.

"Ainda sobre o Natal! Sou abençoada", escreveu a atriz na legenda das fotografias.

Vejas as imagens na galeria.