Foi revelado esta quarta-feira que Marta Cardoso é a próxima convidada do programa 'Conta-me', das tardes de sábado da TVI, para uma conversa conduzida por Maria Cerqueira Gomes.

Num teaser divulgado nas redes sociais da estação, a apresentadora do 'Extra' do 'Big Brother Famosos' fala do seu lema de vida.

"Eu costumo dizer isto muitas vezes: é um olho na meta e outro no caminho. Sei para onde quero ir, mas não sei o que vou encontrar no caminho. Posso ter de desviar e estou recetiva a isso. Não posso viver no amanhã, naquilo que ainda não aconteceu, mas tenho de ter alguns objetivos", afirma.

Recorde-se que Marta Cardoso regressou há um mês à TVI depois de um ano afastada do panorama televisivo. Atualmente conduz o segmento noturno do reality show que em 2000 a tornou conhecida.

Leia Também: "Ai, como a invejo!", diz Goucha para Marta Cardoso após 'confissão'