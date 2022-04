Marta Andrino está neste momento a gravar a novela 'Festa é Festa', da TVI, e esta terça-feira levou o filho mais velho, Manuel, aos estúdios.

Com as crianças e jovens em pausa escolar por causa das férias da Páscoa, a atriz decidiu levar o menino para o seu trabalho e não resistiu em partilhar este momento no Instagram.

"O Manuel veio conhecer a Fatinha", começou por dizer, referindo-se à sua personagem na novela.

"Estarei a despertar o bichinho? Obrigada equipa por todo o carinho a este visitante curioso", rematou.

Leia Também: Carla e Marta Andrino? "Muito, mas muito parecidas"