Marta Andrino e Frederico Amaral também estão em casa a cumprir o isolamento social voluntário e, assim como muitas famílias, têm aproveitado as redes sociais para partilhar as novas rotinas.

Os momentos em família são os mais destacados, como aconteceu este domingo, 29 de março. O casal juntou-se os dois filhos e todos 'criaram' uma música para esta fase da quarentena.

"Será que vai lá com uma musiquinha? Tirando quem trabalha, e mesmo quando não está a trabalhar, É PARA FICAR EM CASA... É difícil? Sim, para todos... ai faltam-me tantos abraços! Mas mais difícil é perder quem amamos", escreveu Marta Andrino na legenda do vídeo que partilhou na sua página do Instagram.

Veja o vídeo na galeria.

Leia Também: "Qual é o melhor sítio para ficares?". Os novos versos de Quim Barreiros