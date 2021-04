Mariza foi uma das pessoas a visitar Cristina Ferreira na sua nova casa na TVI. O encontro entre as duas surgiu a propósito de uma música que a fadista irá lançar no próximo domingo, no Dia da Mãe, cuja letra foi escrita pelo filho, Martim, de nove anos.

"Ele tem um défice de atenção acima do normal. Comecei a notar quando ele tinha receio de ir à escola. Percebi que tinha uma grande dificuldade em ler e em escrever", contou, revelando que desde outubro, depois de mudar de escola, o menino fez um "esforço gigante" para aprender a ler e a escrever.

Depois de adquirir estas aprendizagens, a fadista conta que Martim andou três dias a escrever o poema que deu origem à canção 'Mãe'.

"Nunca me passou pela cabeça que pedisse ajuda à professora para escrever uma carta para a mãe. A professora disse que foi tudo da cabeça dele", declara, visivelmente orgulhosa.

"É uma declaração de amor em que ele diz que o meu coração e o dele estarão para sempre juntos. Em que a nossa espera valeu a pena. [...] Decidi cantar, não na intenção de ser uma coisa comercial, mas de ter um registo meu e do meu filho, que irá ficar comigo para o resto da vida", notou.

Leia Também: Que bonito! Já está disponível a nova canção escrita pelo filho de Mariza