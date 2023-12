Com a quadra natalícia mesmo à porta, Mario Lopez decidiu recordar imagens antigas desta época do ano que é passada em família.

Num vídeo que publicou nas stories da sua página de Instagram esta quinta-feira, relata a People, destacou-se pelo seu lado mais 'atrevido', tendo surgido com uma t-shirt preta e com cuecas vermelhas a colocar a estrela no topo da árvore de Natal.

A imagem rapidamente chamou a atenção da imprensa internacional e destacamos a imagem abaixo, onde podemos ver ainda uma criança, que parece ser a filha Gia, agora com 13 anos.



© MARIO LOPEZ/INSTAGRAM