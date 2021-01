O programa de Júlia Pinheiro nas tardes da SIC promete esta quinta-feira, dia 14, prender a atenção dos espetadores com uma entrevista reveladora, que tem como principal protagonista o antigo futebolista Mário Jardel.

Atualmente com 47 anos, Járdel recorda em conversa com a apresentadora todas as polémicas que marcaram a sua vida e carreira. Assumindo os erros do passado, o craque brasileiro abordará até as questões relacionadas com o vício em drogas e assume que começou a consumir cocaína no Brasil.

O programa 'Júlia', recorde-se, vai para o ar às 16h15.

Leia Também: Maria Cerqueira Gomes radiante com estreia: "Tive muita sorte"