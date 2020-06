Na noite deste domingo, a atriz brasileira Marina Ruy Barbosa fez uma viagem à infância e recuperou uma adorável memória na qual aparece mascarada.

Um registo que não resistiu em partilhar nas suas redes sociais, assinalando assim as festas juninas que, à semelhança do que acontece em Portugal devido à Covid-19, este ano estão mais restritas no Brasil.

"Como eu gostaria de estar nesse domingo... Aliás, alguém conhece um delivery de comida de festa junina? Obrigada. De nada. Salsichão. Opa. Gratidão", escreveu na legenda da imagem.

Ora veja.

