Em casa a cumprir o isolamento social voluntário durante a pandemia do novo coronavírus, Marina Ruy Barbosa incentivou os fãs a fazerem exercício físico. A atriz brasileira participou numa aula de dança do coreógrafo e dançarino Justin Neto, com quem estava a dividir um direto no Instagram.

Um momento que levou muitos fãs a juntarem-se, incluindo outras caras conhecidas, como foi o caso da modelo Alessandra Ambrósio.

De acordo com a revista Quem, o direto começou ao som do tema 'Bola Rebola', de Tropkillaz com J. Balvin, Anitta e MC Zaac, seguiu-se para a música 'Invocada', de Ludmilla e Leo Santana.

Um momento que pode ver nos vídeos da galeria.

