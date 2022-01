Murilo Huff, pai do filho de Marília Mendonça, o pequeno Léo, de dois anos, não vai ficar com nada no que à herança da cantora diz respeito.

De acordo com a revista Quem, o advogado da família, Robson Cunha, revelou que o cantor tomou essa decisão logo após a morte de Marília, de forma "harmoniosa".

"O único titular acerca do património da Marília é o Léo. Não tem outro herdeiro. No que toca à gestão de tudo o que é ligado a imagem e carreira de Marília é da dona Ruth. A dona Ruth é a única tutora de Léo e continua como tutora dos bens também. Todas essas decisões foram tratadas de forma harmoniosa entre a dona Ruth e o Murilo, não só em respeito a Marília e ao Léo e em consideração ao carinho que eles já tinham um pelo outro", disse Robson à Quem, depois de tal informação ter sido destacada pelo colunista Leo Dias.

"O Murilo, inclusive, concordou em partilhar a guarda do Léo. Ele nunca se opôs ao papel de tutora da dona Ruth", acrescentou.

Recorde-se que a cantora brasileira morreu em novembro do ano passado, vítima de um acidente de avião.

