Rui Oliveira, marido de Manuel Luís Goucha, estreou-se como apresentador de um novo "programa" produzido pela marca: O Mundo da Equitação.

"Já podem assistir no nosso canal ao nosso primeiro programa, Conta-me, com o Rui Oliveira, na casa do campeão do mundo de equitação de trabalho, Gilberto Filipe", pode ler-se na página em questão, onde são divulgadas as imagens desta primeira entrevista conduzida pelo empresário.

"Com esta rubrica pretendemos dar a conhecer os nossos cavaleiros como nunca os viu", pode ainda ler-se na publicação.

'Conta-me', recorde-se, é o nome do programa da TVI que vai para o ar todos os sábados e onde apresentadores como Manuel Luís Goucha e Maria Cerqueira Gomes fazem entrevistas de vida e carreira a figuras públicas portuguesas de renome.

Recorde-se que Manuel Luís Goucha e Rui Oliveira estariam a gravar um programa sobre equitação, 'Histórias de Cavalos', para ser transmitido na TVI. Até ao momento não se sabe, contudo, quando será exibida esta produção ou até se este segmento fará parte da produção em questão.

