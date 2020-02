Foram muitos os que recorreram às redes sociais para assinalar o aniversário de Neymar. Entre as muitas publicações que surgiram no Instagram, destaca-se a mensagem de Vinicius Martinez, atual companheiro de Carol Dantas.

"Neymar, em vez de falar para ti, quero falar de ti. Da minha forma. Como nunca fiz. Sob a minha perspectiva. Única. Afinal, ninguém nunca estará no meu papel em relação a ti, nem no teu em relação a mim", começou por escrever na legenda de uma fotografia onde podemos ver Neymar na companhia do filho Davi, fruto da relação terminada do futebolista com Carol Dantas.

"Vejo um menino a querer ser feliz. A querer sorrir. Querer multiplicar o seu sorriso para que a alegria prolifere por todos os seus. Vejo um homem que usa esse mesmo menino acima como combustível para vestir uma armadura de responsabilidades que poucos tem, e que o pai do céu colocou em ti sabendo o que estava a fazer", acrescentou.

Vinicius continuou o texto, tecendo rasgados elogios ao craque brasileiro, nomeadamente no seu papel de pai: "Eu posso ver o Neymar como um ser humano normal. Longe de ser perfeito. Ninguém é. Ele erra. Ele acerta. Como eu, e tu. Eu posso ver um coração, que por mais que tímido em alguns momentos diante dos desafios da vida que só ele tem, explode de amor, de carinho, de compaixão. Eu posso ver um pai, jovem, mais jovem do que eu quando fui pai, sendo referência para um filho independente de qualquer coisa. Um filho que inclusive não se cansa de me ensinar todos os dias a admirar-te mais".

De seguida, falou sobre a chegada do filho que tem em comum com Carol, o pequeno Valentin, que nasceu no ano passado.

"Quando ele soube que o Valentin viria ao mundo, abraçou 100% dando-me forças, e dirigindo-me para um caminho até então incerto, mas que nas suas palavras seria o meu melhor caminho do mundo. Acertou. [...] Eu posso ver a pessoa que acreditou em mim, na minha esposa, mãe do seu filho e uma das suas melhores amigas, a fazer com que aos meus 24/25 anos, eu tivesse de me tornar maduro e vestisse a capa de um super herói de uma família a qual o seu filho faz parte. Eu posso ver harmonia", continuou.

Desta forma, Vinicius mostrou ao mundo que Neymar mantém uma boa relação com a 'ex' e mãe do seu filho, assim como a restante família da mesma.

Veja o texto na íntegra:

Leia Também: Neymar: O 'rei' dos looks irreverentes ainda pode surpreender mais?