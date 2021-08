A família de Mariano Di Vaio vai voltar a aumentar. Este mês, o modelo italiano anunciou que vai ser pai pela 4.ª vez e esta semana revelou o sexo do bebé.

Aos três filhos - Nathan, de quatro anos, Leonardo, de três, e Filiberto, de um - vai juntar-se uma menina. O momento em que souberam o sexo foi de grande romantismo, como pode ver no vídeo abaixo.

Vale lembrar que este será o quarto bebé fruto do casamento de Mariano Di Vaio com Eleonora Brunacci, com quem trocou alianças em 2015.

Mariano Di Vaio com a mulher e os filhos© Instagram

