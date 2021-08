A viver um novo romance depois do divórcio de Alexandre Esteves de Oliveira, Mariana Patrocínio mostra-se cada vez mais apaixonada ao lado do empresário Nuno Santana.

Ainda este fim de semana espalhou ternura nas redes sociais ao divulgar duas fotografias em que aparece junto do namorado no Hide Pool Club, no Algarve.

Recorde-se que a mais velha das irmãs Patrocínio desfez a união com o advogado no início do ano. Do antigo casamento nasceram três filhos: Mateus, de oito anos, Pureza, de sete, e Mariana, de dois.

