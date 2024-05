Mariana Pacheco e Syro estiram na RFM e foram questionados se a gravidez foi 'acidental' ou planeada.

"Ela deixou de tomar proteções, mas deixámos meio ao acaso. Falámos: 'olha, se vier, estamos prontos", revelou o cantor.

Por sua vez, a atriz partilhou: "Descobri completamente à toa. Estava com um sintoma que nem sequer é óbvio de gravidez, ou pelo menos na minha cabeça não era. Doía-me aqui [no peito] no meio e eu achava que estava com uma infeção respiratória".

"Fui ao médico e ele disse [perguntou sobre o período]. E eu: 'não está a perceber, não tem nada a ver com isso'. O médico pediu-se para baixar as calças e [descobri a gravidez] através daquele método mais invasivo", acrescentou.

