'Uma Viagem Para a Vida'. Assim se chama o novo livro de Mariana Martinho, repleto de coisas relevantes que a atriz gostava que lhe tivessem dito "antes de ser adulta".

Nas redes sociais, Mariana anunciou o lançamento do livro aos fãs, começando por referir que escreveu o mesmo com "tudo o que tinha" dentro de si, tanto que "as palavras saíram como se já tivessem sido escritas".

"Foi a simples pergunta 'quem sou eu?' que me levou para esta viagem. A viagem mais complexa de todas, a do autoconhecimento. Vivemos numa era com tanta informação, exaustão, comparação, comunicação que o fácil é perdermo-nos no caminho. Somos formatados para acreditar que o nosso caminho se define quando escolhemos o nosso curso. Esquecemo-nos do mundo inteiro que temos cá dentro. Acreditamos que sucesso é crescer profissionalmente quando sucesso é conhecermo-nos pessoalmente", acrescentou Mariana.

Por fim, a também produtora fez notar: "Falo-vos desta viagem numa conversa informal, fácil , leve e que espero que de alguma forma vos inspire a irem mais longe (dentro e fora)".

O livro chega às livrarias a 5 de março mas já pode ser adquirido em pré-venda.

Leia Também: Catarina Siqueira e ex-namorado unidos na dor. "Saudades já gritam"