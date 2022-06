No último fim de semana, Mariama Barbosa marcou presença no casamento de um casal amigo e surgiu na companhia de Paulo Belo, ex-companheiro e pai do seu filho.

A apresentadora destacou algumas imagens da celebração nas redes sociais, nomeadamente fotografias em que posa sorridente ao lado do antigo parceiro.

Vale lembrar que há cerca de um mês Mariama Barbosa revelou que Paulo Belo, que vivia na Antuérpia, mudou-se para Portugal quando soube que a apresentadora tinha sido diagnosticada com um tumor maligno no estômago.

Leia Também: 'Ex' de Mariama Barbosa mudou-se para Portugal para estar ao seu lado