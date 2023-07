Maria Vieira, em mais uma partilha com 'farpas', decidiu opinar acerca do divórcio de Catarina Furtado e João Reis, divulgado pelo ex-casal ontem através de um comunicado.

A atriz, no Twitter, fez referência às críticas que lhe foram recentemente endereçadas por Goucha e destacou que continua casada há mais de três décadas.

"A Furtado que é do amor e muito boazinha, fofinha, queridinha e bonitinha separou-se do marido; já eu que sou muito má, azeda, seca, feia, racista, 'fassista', homofóbica e xenófoba continuo muito bem casada com o meu querido e amado marido (que não é de Estocolmo) há já 38 anos", começou por escrever Maria Vieira.

Já na caixa de comentários, a artista deu continuidade às críticas e acabou mesmo por ofender a apresentadora da RTP: "Olhe que esse cromo [João Reis] não é melhor que a lambisgóia que o largou! Há uns tempos atrás, ele deu uma entrevista a dizer que as pessoas precisavam de empobrecer para que o mundo respirasse melhor mas que se saiba ele não dispensou nada do bolso dele"

Leia Também: Goucha sobre Maria Vieira: "Que pena saber-te agora feia, azeda e seca"