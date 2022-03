Recentemente, Mafalda Matos contou aos colegas do 'Big Brother Famosos' que fez um aborto, e a partilha deste episódio deixou alguns comentadores indignados. Isto por considerarem despropositada a forma "leviana" como a atriz recortou este momento.

Maria Sampaio foi uma das comentadoras que mostrou o seu desagrado. "Fazer um aborto não é um empoderamento, pelo contrário, é altamente traumático. Não aconselho as pessoas a levarem isto com esta ligeireza, leviandade até", disse, referindo ainda que "está a fazer tratamentos para engravidar".

No entanto, mais tarde, através das stories da sua página de Instagram, a atriz da novela 'Festa é Festa', da TVI, voltou a comentar o relato de Mafalda Matos, isto depois de ter recebido um esclarecimento.

"Por causa dos rastreios da gravidez, foi-lhe diagnosticada uma condição que a obrigou a tomar uma medicação para salvar a própria vida. Entretanto, essa medicação iria colocar a saúde do feto em risco e foi aconselhado não avançar com a gravidez. Foi bastante traumático para ela, fez terapia por causa disso, já foi há quase 6 anos. Entretanto, a forma de o fazer com apoio ajudou muito, por isso ela hoje fala disto com esta leveza", dizia a mensagem, enviada por uma "fonte próxima".

Perante a explicação, Maria Sampaio não tardou a pedir desculpa. "Este programa tem destas coisas! Leva-nos a más interpretações! Um beijinho para todas as mulheres que já passaram por isto! E desculpa Mafalda se te interpretámos mal", começou por reagir.

© Instagram

"A Mafalda teve acompanhamento médico e foi realizado num hospital! Foi só a forma como se expressou que levou a outras interpretações! Este assunto é delicado para mim! Em dois anos, fiz seis introduções embrionárias, todas elas falhadas", acrescentou de seguida.

© Instagram

Horas depois, escreveu, por fim: "Realmente, as palavras usadas não foram as melhores! Comentar este programa também não é fácil! Porque não gosto mesmo de julgar ninguém. Mas temos de avaliar comportamentos, é para isso que lá estamos. Mas temos de nos lembrar todos que todos somos seres que erram diariamente. Espero, mais uma vez, que familiares e amigos estejam preparados para a exposição pública que cada concorrente decidiu enfrentar. O meu apoio a todos, também".

© Instagram

