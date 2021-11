Maria Rueff e Aldo Lima são as mais recentes contratações da TVI, anunciou a estação esta terça-feira em comunicado. Os comediantes vão integrar o elenco da terceira temporada da novela 'Festa é Festa'.

Sobre as personagens, o canal adiantou: "Maria Rueff dará vida a Quina (Joaquina) e é prima de Bino. Toda a vida trabalhou no campo e com a morte do pai, fica muito só. Bino convida-a a passar uns dias na Bela Vida e posteriormente vê nela uma forma de chegar ao dinheiro de Corcovada, convencendo todos que a prima é uma mais valia a trabalhar em casa de Corcovada.

Já o personagem Zé Tó é interpretado pelo ator Aldo Lima, é realizador de profissão e paixão. Um homem solitário, calmo e doce. Trabalhou muitos anos na Globo e chega a Portugal determinado em viver num sítio pacato".

Não foi ainda anunciada a data de estreia da terceira temporada da trama cómica da TVI, mas sabe-se que chega ao pequeno ecrã no próximo ano.

