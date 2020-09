Se é assíduo nas plataformas digitais, é possível que já se tenha cruzado com o perfil de Maria Pombo. No país vizinho, o nome da espanhola é dos mais sonantes nas redes sociais, onde já conta com 1,5 milhões de seguidores, e em Portugal não para de somar fãs.

Agora, além de criadora de conteúdos, empresária e dona da marca Name The Brand, conquistou o título de 'grávida do momento'.

Depois de protagonizar um dos casamentos mais badalados nas redes sociais, a primeira gravidez está a ser igualmente alvo de todas as atenções.

À espera de Martín, o primeiro filho com Pablo Castellano, Maria Pombo tem relatado vários momentos desta fase especial, que já vai nos seis meses.

Veja na galeria as imagens que estão a deixar os seguidores derretidos.

Leia Também: Influencer María Rubíes foi mãe pela primeira vez