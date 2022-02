Maria Pitta Paixão foi mãe pela primeira vez há seis anos. O pequeno Duarte, fruto do casamento com Guilherme Paixão, nasceu no dia 29 de janeiro de 2016.

No Instagram, Maria Pitta Paixão destacou a data junto de uma recordação do menino quando ainda era bebé. À imagem acrescentou uma carinhosa mensagem.

"Há seis anos a aprender todos os dias com este bebé grande. Sei perfeitamente porque me escolheste para tua mãe, Duarte", disse.

De recordar que Maria Pitra Paixão e o companheiro, Guilherme Paixão, são ainda pais dos pequenos António Maria e Piedade.

