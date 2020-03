Maria Pitta faz parte do vasto leque de mulheres que estão neste momento a viver uma gravidez diferente devido à pandemia do novo coronavírus. A poucas semanas de dar à luz o segundo filho, a filha de Bibá Pitta escreveu uma carta ao seu bebé onde lhe conta o que está a acontecer.

"Meu querido filho António, a forma como soube que nos tinhas escolhido para teus pais foi tão irónica que não me choca que nasças em pleno pico de uma pandemia. Sabes, o cenário cá de fora está tão trágico que consigo, de um momento para o outro, ficar com falta de ar a achar que vou deixar de respirar. Bem sei que o medo não nos leva a lado nenhum, mas tem sido impossível ele não andar de mão dada connosco nos dias que correm", começou por desabafar, confessando que esta pandemia mudou a sua forma de pensar.

"Hoje dei por mim a ter um ataque de riso a pensar que há umas semanas disse ao teu pai que já estava a ficar com calores só de pensar que iam pedir para te pegar ao colo e que iam cheirar-te - fiquei assim, leoa, quando o teu irmão nasceu também - e agora? agora faz-me mais confusão a ideia de não te conhecerem e de não poderem vir cá a casa, do que te tocarem", afirma, confessando que, apesar de se considerar uma pessoa pouco afetiva, aguarda com grande ansiedade o momento em que voltará a dar um abraço a todos os que ama.

"Quando isto acabar, o mundo vai estar diferente e nada vai voltar a ser o mesmo. A sorte é que tu e o teu irmão nem se vão lembrar destes tempos. Sei bem que estás no melhor sítio do mundo e protegido, mas só quero que nasças rápido e que venhas para casa em segurança para ficarmos finalmente todos em paz", pode ler-se, por fim, na publicação.

