Maria João Bastos dá vida à inspectora de 'Rabo de Peixe' mas parece que a coragem que interpreta na série é, também, a quem na vida real. A atriz esteve esta quarta-feira, 21 de junho, na RFM e por lá contou um episódio dramático que viveu no Brasil.

"Teve direito a tiroteio, foi um grande, grande filme… Estava com a a tomar um café e fomos abordadas por dois indivíduos com armas", começou por relatar Maria João Bastos.

"Elas não perceberam, eles apontaram-me a arma a mim. Um de lado e o outro atrás. Elas continuaram na conversa e eu a tentar negociar com eles. Eles puxaram as malas e eu fui atrás deles. Erro! Instinto, mas erro total", confessou a atriz depois.

"Há um segurança que está à porta de uma galeria, mesmo ao lado do café onde nós estávamos. Ele consegue apanhar o segundo e eu ainda fiquei ali de volta do segundo, a tirar a mala e a bater-lhe e não sei quê, quando o outro volta e dispara. Acertou no coitado do segurança que me estava a ajudar", terminou Maria.

