Este domingo, 23 de janeiro, é um dia muito especial para Maria Cerqueira Gomes. A filha mais velha da apresentadora de televisão, Francisca, completa 19 primaveras, data que a comunicadora evidenciou na sua conta de Instagram através de uma bonita declaração.

"Há 19 anos… tinha eu 19 anos, fui mãe desta miúda! Não me lembro da minha vida sem ela e ainda bem! Somos muito diferentes e foi com ela que fui aprendendo a ser mãe. As falhas foram algumas mas ela sempre me perdoou. Que encontres em mim sempre o teu Porto seguro Maria Francisca. És linda, uma grande filha e uma irmã de mão cheia. Obrigada. Temos muita sorte", escreveu.

Na publicação, Maria partilhou imagens que testemunham momentos felizes entre mãe a filha. Poderá vê-las na galeria.

