Maria Cerqueira Gomes é uma mulher apaixonada mas, ainda assim, a apresentadora não se sente preparada para 'dar o nó' com Cayetano Rivera.

A revista Semana, que tem sido uma das principais fontes de informação sobre este romance tornado público em março, revela agora que o toureiro espanhol pediu Maria em casamento. A resposta, no entanto, não foi a esperada.

No programa 'Fiesta', da Telecinco, foi divulgado que a comunicadora partilhou com as pessoas mais próximas que este pedido aconteceu, embora tenha optado por recusá-lo.

Por detrás desta decisão estarão as duas anteriores separações de Maria, primeiro de Gonçalo Gomes, com quem teve a filha Kika, e depois de António Miguel Cardoso, o pai do pequeno João. A apresentadora não quer passar por todo o processo de casar uma vez mais e, caso as coisas não resultem, voltar a divorciar-se.

Importa lembrar que Cayetano Rivera também já teve dois casamentos falhados, com Blanca Romero e Eva González.

