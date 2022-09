Maria Cerqueira Gomes revelou esta quinta-feira, 29 de setembro, uma fotografia antiga, que mostra como era a sua imagem há mais de 15 anos.

O registo em questão, partilhado no Instagram, mostra a apresentadora ao lado da filha mais velha, Francisca, que tem agora 19 anos mas era na altura uma criança.

Maria Cerqueira Gomes, atualmente com 39 anos, foi mãe pela primeira vez com apenas 19 anos, fruto da relação com Gonçalo Gomes. A apresentadora tem ainda um filho mais novo, João, de cinco anos, que nasceu da união com António Miguel Cardoso.



© Reprodução Instagram/ Maria Cerqueira Gomes