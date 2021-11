Foi há um ano que Maria Cerqueira Gomes e Ruben Rua estrearam um novo formato das tardes de sábado da TVI. 'Em Família' completou um ano de emissões e a data foi celebrada no último direto.

O programa começou com a presença da equipa do 'Esta Manhã' - Sara Sousa Pinto, Nuno Eiró, Iva Domingues e Susana Pinto - que foram precisamente os primeiros convidados do formato.

Ao longo da emissão, marcaram presença várias caras conhecidas do canal e não faltou o momento de soprar as velas. Veja as imagens na galeria.

