Esta terça-feira foi dia de convidada mistério no programa 'Dois às 10', da TVI, e a revelação deixou Maria Botelho Moniz em lágrimas.

A apresentadora ficou boquiaberta ao perceber que tinha diante de si Zezinha, a sua educadora de infância no ano letivo de 1988/1989. Passaram décadas desde que se tinham visto pela última vez.

A anfitriã do formato abraçou a educadora e deixou a emoção falar mais alto. Veja na galeria as imagens do momento.

Leia Também: Maria Botelho Moniz deixa mensagem de despedida a Rui Maria Pêgo