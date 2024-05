A propósito do Dia da Mãe, que hoje, 5 de maio, se celebra, Maria Botelho Moniz não resistiu em partilhar com os seguidores da sua página de Instagram registos únicos nos quais posa com o filho, o bebé Vicente.

Nas imagens, que poderá ver na publicação de seguida, a apresentadora da TVI surge com o bebé ao colo, 'derretendo' os seguidores que não conseguiram ficar indiferentes.

"Perfeitinhos", elogiou uma internauta. "Que amor", acrescentou outra.

Vale notar que Vicente é fruto da relação de Maria com o piloto Pedro Bianchi Prata, de quem está noiva.