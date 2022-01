Maria Botelho Moniz voltou a mostrar-se apreensiva, inquieta e preocupada com a participação do namorado, Pedro Bianchi Prata, no Rally Dakar.

A apresentadora da TVI partilhou uma fotografia (disponível na galeria) do piloto durante a prova e na legenda reforçou a preocupação que lhe aperta o coração: "Metade do meu coração está no deserto".

Pedro Bianchi Prata está neste momento a competir na categoria de motos daquele que é o rali mais duro do mundo, o Dakar.

