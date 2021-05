Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz estiveram esta quinta-feira à conversa com a psicóloga Melanie Tavares no programa 'Dois às 10'. Desta vez, Melanie não esteve no programa apenas para comentar os casos da Crónica Criminal mas para abrir o livro da sua vida.

O testemunho da psicóloga emocionou Maria Botelho Moniz e levou a apresentadora a fazer uma publicação onde realça a história que a encantou.

"Já lhe conhecíamos o sorriso doce, o olhar meigo e o coração generoso. Já tínhamos percebido que usava as emoções na manga, que era atenta aos outros e que debaixo da sua asa e dentro do seu abraço cabia sempre mais um. Sabíamos que era mãe e desconfiávamos que era das que se entregava de corpo e alma a esse papel Hoje tivemos a certeza que era isto tudo e muito mais", começa por declarar a apresentadora.

"Hoje a Melanie abriu o coração e apresentou-nos o seu Martim e juntos vibrámos com o show de bateria que ele deu ao lado dos Anjos. Hoje conhecemos a Melanie por inteiro, e caramba, que bonita que ela é", termina.

